Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 299071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х4
Вес, г.
200
Описание товара Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN)
My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.
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Бренд
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
My Passport — это надежный портативный накопитель, с которым вы будете уверенно и легко двигаться к своей цели. При том что этот накопитель в новом стильном корпусе помещается на ладони, его емкости достаточно для хранения, систематизации фотографий, видео, музыки и документов, а также предоставления к ним общего доступа. Благодаря защите паролем и превосходной совместимости с программным обеспечением WD Backup ваши материалы на накопителе My Passport будут в безопасности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD WD My Passport 1Tb Black (WDBYVG0010BBK-WESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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