Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 204569
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
422
Описание товара Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)
Transcend StoreJet 25Н3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. StoreJet 25H3 емкостью до 4 ТБ устраняет все опасения по поводу нехватки памяти.
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Transcend StoreJet 25Н3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. StoreJet 25H3 емкостью до 4 ТБ устраняет все опасения по поводу нехватки памяти.
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Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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