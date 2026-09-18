Top.Mail.Ru
Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204569
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
422

Описание товара Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)

Transcend StoreJet 25Н3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. StoreJet 25H3 емкостью до 4 ТБ устраняет все опасения по поводу нехватки памяти.

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Страна производитель
Китай
Описание
Transcend StoreJet 25Н3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. StoreJet 25H3 емкостью до 4 ТБ устраняет все опасения по поводу нехватки памяти.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend 4Tb StoreJet H3 USB 3.0 (TS4TSJ25H3P) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...