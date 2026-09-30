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Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black

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Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 1
Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 2
Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 1
  • Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 2
  • Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 351509
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х12
Вес, г.
230

Описание товара Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black

Легкий и компактный накопитель Seagate Basic предлагает простое резервное копирование путем перетаскивания файлов. Результат? До 5 ТБ дополнительного хранилища для вашего компьютера на портативном жестком диске, который идеально подходит для мобильного образа жизни.

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate Basic 1Tb (STJL1000400) Black




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий и компактный накопитель Seagate Basic предлагает простое резервное копирование путем перетаскивания файлов. Результат? До 5 ТБ дополнительного хранилища для вашего компьютера на портативном жестком диске, который идеально подходит для мобильного образа жизни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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