Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб.
В наличии
Код товара: 196117
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х10
Вес, г.
800
Описание товара Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Диск протестирован в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68. Диск HD710 Pro прошел испытания на глубине 2 метров под водой в течение 60 минут — это больше, чем требует стандарт IEC IPX8. Защита от воды может быть использована в полном объеме только при плотно закрытой крышке порта USB. Диск HD710 Pro оснащен защитой от ударов, попадания капель. вибраций — и все это благодаря своей особо прочной трехслойной конструкции.
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
красный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Диск протестирован в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68. Диск HD710 Pro прошел испытания на глубине 2 метров под водой в течение 60 минут — это больше, чем требует стандарт IEC IPX8. Защита от воды может быть использована в полном объеме только при плотно закрытой крышке порта USB. Диск HD710 Pro оснащен защитой от ударов, попадания капель. вибраций — и все это благодаря своей особо прочной трехслойной конструкции.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Купить Внешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD) - по цене 9370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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