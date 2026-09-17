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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 6
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 7
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 6
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 7
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
11 940 руб.  12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196127
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
150

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G)

Портативный диск Transcend StoreJet 25M3G сочетает в себе мобильность переносного устройства и высокую емкость жесткого диска для настольных ПК. На этом диске с обтекаемым металлическим корпусом можно хранить до 2000 ГБ данных. Ваши фильмы,музыка и фотографии всегда будут с вами — где бы вы ни находились.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Описание
Портативный диск Transcend StoreJet 25M3G сочетает в себе мобильность переносного устройства и высокую емкость жесткого диска для настольных ПК. На этом диске с обтекаемым металлическим корпусом можно хранить до 2000 ГБ данных. Ваши фильмы,музыка и фотографии всегда будут с вами — где бы вы ни находились.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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