Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G)
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%11 940 руб. 12 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
150
Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G)
Портативный диск Transcend StoreJet 25M3G сочетает в себе мобильность переносного устройства и высокую емкость жесткого диска для настольных ПК. На этом диске с обтекаемым металлическим корпусом можно хранить до 2000 ГБ данных. Ваши фильмы,музыка и фотографии всегда будут с вами — где бы вы ни находились.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Портативный диск Transcend StoreJet 25M3G сочетает в себе мобильность переносного устройства и высокую емкость жесткого диска для настольных ПК. На этом диске с обтекаемым металлическим корпусом можно хранить до 2000 ГБ данных. Ваши фильмы,музыка и фотографии всегда будут с вами — где бы вы ни находились.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 2Tb Military Green (TS2TSJ25M3G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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