Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный
Внешний жесткий диск HD330 компании ADATA емкостью до 5 ТБ обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором в 16,2 мм, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить. Прочная защита HD330 начинается снаружи - с долговечного, амортизирующего силиконового чехла, способного выдержать удары, падения и все жизненные невзгоды. В наш век видеоконтента высокой четкости слишком много памяти не бывает. Благодаря емкости в 5 ТБ, с HD330 вы всегда защищены и готовы к резервному копированию всех песен, фильмов, фотографий и другой информации. Очень немногие жесткие диски продолжают работать даже после падения или ударов, в результате которых появляются ошибки и поврежденные сектора. Благодаря запатентованным вибродатчикам ADATA, вся работа диска прекращается в случае обнаружения механических ударов. Работа возобновляется, как только минует угроза. Пользователь получает полную информацию с помощью четкого индикатора состояния.
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