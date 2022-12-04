Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
Внешний жесткий диск Netac – это идеальное решение для тех, кто ценит скорость и надежность. Тип накопителя – SSD – обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, значительно сокращая время на операции чтения и записи. Прочный корпус, выполненный из металла и пластика, гарантирует долговечность устройства и защиту ваших данных от внешних воздействий. С объемом памяти в 480 Гб вы можете хранить все важные файлы, будь то документы, фото или видео. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для транспортировки. Стильный черный цвет придаёт устройству современный вид. Подключение через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами. Бренд Netac славится своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены, что этот внешний жесткий диск не подведет вас в важных моментах.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Небольшой размер, в комплекте переходник с usb на type c для подключения к планшету или телефону, скорость соответствует, быстрый и легкий,есть переходник/
Недостатки:
Пока не обнаружено, если что дополню.
Комментарий:
Товаром довольна.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
Достоинства:
Небольшой размер, в комплекте переходник с usb на type c для подключения к планшету или телефону, скорость соответствует, быстрый и легкий,есть переходник/
Недостатки:
Пока не обнаружено, если что дополню.
Комментарий:
Товаром довольна.