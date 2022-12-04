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Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)

1 Отзывы
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Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 8
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 9
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 10
Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
480 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 8
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 9
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 10
  • Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401336
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
480 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х3
Вес, г.
120

Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)

Внешний жесткий диск Netac – это идеальное решение для тех, кто ценит скорость и надежность. Тип накопителя – SSD – обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, значительно сокращая время на операции чтения и записи. Прочный корпус, выполненный из металла и пластика, гарантирует долговечность устройства и защиту ваших данных от внешних воздействий. С объемом памяти в 480 Гб вы можете хранить все важные файлы, будь то документы, фото или видео. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для транспортировки. Стильный черный цвет придаёт устройству современный вид. Подключение через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами. Бренд Netac славится своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены, что этот внешний жесткий диск не подведет вас в важных моментах.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)

04.12.2022
Наталья

Достоинства:
Небольшой размер, в комплекте переходник с usb на type c для подключения к планшету или телефону, скорость соответствует, быстрый и легкий,есть переходник/

Недостатки:
Пока не обнаружено, если что дополню.

Комментарий:
Товаром довольна.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
480 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac – это идеальное решение для тех, кто ценит скорость и надежность. Тип накопителя – SSD – обеспечивает молниеносную скорость передачи данных, значительно сокращая время на операции чтения и записи. Прочный корпус, выполненный из металла и пластика, гарантирует долговечность устройства и защиту ваших данных от внешних воздействий. С объемом памяти в 480 Гб вы можете хранить все важные файлы, будь то документы, фото или видео. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для транспортировки. Стильный черный цвет придаёт устройству современный вид. Подключение через интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает высокую скорость передачи данных и широкую совместимость с различными устройствами. Бренд Netac славится своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены, что этот внешний жесткий диск не подведет вас в важных моментах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.12.2022
Наталья

Достоинства:
Небольшой размер, в комплекте переходник с usb на type c для подключения к планшету или телефону, скорость соответствует, быстрый и легкий,есть переходник/

Недостатки:
Пока не обнаружено, если что дополню.

Комментарий:
Товаром довольна.


Внешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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