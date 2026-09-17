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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 152153
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
400

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL)

Это не просто вместительный накопитель, на 1 ТБ которого можно записать множество самых разных файлов, от HD фильмов до крупных производственных проектов. Портативный привод создан на базе конструкции армейского класса защиты, а это значит, что он не боится ни влаги, ни ударов. Композитный корпус (пластик и резина) выполнен в привлекательном чёрно-голубом цвете. Разъем для кабеля USB расположен под заглушкой, которая предохраняет его от загрязнений. Сам провод можно защелкнуть по торцам корпуса в специальный паз.

Видео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Yydywl_nRg



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Это не просто вместительный накопитель, на 1 ТБ которого можно записать множество самых разных файлов, от HD фильмов до крупных производственных проектов. Портативный привод создан на базе конструкции армейского класса защиты, а это значит, что он не боится ни влаги, ни ударов. Композитный корпус (пластик и резина) выполнен в привлекательном чёрно-голубом цвете. Разъем для кабеля USB расположен под заглушкой, которая предохраняет его от загрязнений. Сам провод можно защелкнуть по торцам корпуса в специальный паз.

Видео:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=6Yydywl_nRg


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
Самовывоз
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Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 1Tb Blue (AHD710-1TU3-CBL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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