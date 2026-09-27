Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK)
Внешние жесткие диски NETAC – это надежные и современные устройства хранения данных, которые обеспечивают высокую скорость передачи информации и надежность в компактном формате. Благодарям использованию технологии твердотельных накопителей (SSD), эти жесткие диски гарантируют молниеносный доступ к данным, обеспечивая более быстрое чтение и запись в сравнении с традиционными HDD. Бренд Netac, известный своими инновациями и качеством, предлагает прочные устройства, которые станут отличным выбором для пользователей, нуждающихся в переносном и эффективном решении для хранения информации. Внешние жесткие диски Netac оснащены стильным и эргономичным дизайном, что делает их удобными для путешествий или использования в офисе и дома. Эти устройства совместимы с различными операционными системами и имеют простое подключение к компьютеру через интерфейсы USB, что делает их использование интуитивным и доступным даже для начинающих пользователей. Надежность работы и долговечность внешних SSD от Netac делают их идеальным выбором для хранения важных файлов, резервных копий данных и мультимедийных коллекций.
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