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Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK)

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Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 1
Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 2
Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 3
Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 4
Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 5
Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401337
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK)

Внешние жесткие диски NETAC – это надежные и современные устройства хранения данных, которые обеспечивают высокую скорость передачи информации и надежность в компактном формате. Благодарям использованию технологии твердотельных накопителей (SSD), эти жесткие диски гарантируют молниеносный доступ к данным, обеспечивая более быстрое чтение и запись в сравнении с традиционными HDD. Бренд Netac, известный своими инновациями и качеством, предлагает прочные устройства, которые станут отличным выбором для пользователей, нуждающихся в переносном и эффективном решении для хранения информации. Внешние жесткие диски Netac оснащены стильным и эргономичным дизайном, что делает их удобными для путешествий или использования в офисе и дома. Эти устройства совместимы с различными операционными системами и имеют простое подключение к компьютеру через интерфейсы USB, что делает их использование интуитивным и доступным даже для начинающих пользователей. Надежность работы и долговечность внешних SSD от Netac делают их идеальным выбором для хранения важных файлов, резервных копий данных и мультимедийных коллекций.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Netac Z7S 960Gb (NT01Z7S-960G-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
960 Гб
Цвет
черный, серебристый
Материал корпуса
алюминий, пластик, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски NETAC – это надежные и современные устройства хранения данных, которые обеспечивают высокую скорость передачи информации и надежность в компактном формате. Благодарям использованию технологии твердотельных накопителей (SSD), эти жесткие диски гарантируют молниеносный доступ к данным, обеспечивая более быстрое чтение и запись в сравнении с традиционными HDD. Бренд Netac, известный своими инновациями и качеством, предлагает прочные устройства, которые станут отличным выбором для пользователей, нуждающихся в переносном и эффективном решении для хранения информации. Внешние жесткие диски Netac оснащены стильным и эргономичным дизайном, что делает их удобными для путешествий или использования в офисе и дома. Эти устройства совместимы с различными операционными системами и имеют простое подключение к компьютеру через интерфейсы USB, что делает их использование интуитивным и доступным даже для начинающих пользователей. Надежность работы и долговечность внешних SSD от Netac делают их идеальным выбором для хранения важных файлов, резервных копий данных и мультимедийных коллекций.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Отзывы


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