Top.Mail.Ru
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)

6 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 1
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 2
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 3
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 4
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 5
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 6
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 7
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 8
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 9
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 10
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 11
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 12
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
512 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 5
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 6
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 7
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 8
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 9
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 10
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 11
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 12
  • Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 320 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 539415
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)
9 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
512 Гб
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
120

Описание товара Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)

Внешний жесткий диск Netac – это надежное и стильное решение для хранения ваших данных. Этот SSD накопитель с объемом 512 Гб обеспечивает быструю и эффективную работу благодаря использованию современных технологий. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма делает его универсальным и удобным для переноски, а прочный металлический корпус в элегантном черном цвете защищает устройство от повреждений и придает ему высококлассный внешний вид. С интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот внешний жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет загружать и выгружать файлы за считанные секунды. Это делает его идеальным выбором как для резервного копирования, так и для повседневного использования. Бренд Netac гарантирует качество и надежность, что является дополнительным преимуществом для пользователей, ищущих долговечное и производительное решение.



Теги товара: 500 гб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)

Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Артемий М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный диск, чуть меньше зажигалки. Записывает бодро, комплект богат, но мешочек это какой то "колхоз" а кабели дубовые, в остальном стоит всех своих денег!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, скорость могла быть и по лучше.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый диск и очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
АНДРЕЙ В.

Достоинства:


Комментарий:
Фактически 476 Гб. Укрррали 36 Гб (шучу)
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск, быстрый, определяется на компе без проблем. Без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Зульфа М.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте два шнура: type-c/type-c и type-c/usb, чехол из кожзама, инструкция. Телефон его определил сразу, файлы загрузились.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
512 Гб
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac – это надежное и стильное решение для хранения ваших данных. Этот SSD накопитель с объемом 512 Гб обеспечивает быструю и эффективную работу благодаря использованию современных технологий. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма делает его универсальным и удобным для переноски, а прочный металлический корпус в элегантном черном цвете защищает устройство от повреждений и придает ему высококлассный внешний вид. С интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот внешний жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет загружать и выгружать файлы за считанные секунды. Это делает его идеальным выбором как для резервного копирования, так и для повседневного использования. Бренд Netac гарантирует качество и надежность, что является дополнительным преимуществом для пользователей, ищущих долговечное и производительное решение.


Теги товара: 500 гб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Артемий М.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный диск, чуть меньше зажигалки. Записывает бодро, комплект богат, но мешочек это какой то "колхоз" а кабели дубовые, в остальном стоит всех своих денег!
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный, скорость могла быть и по лучше.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый диск и очень компактный.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
АНДРЕЙ В.

Достоинства:


Комментарий:
Фактически 476 Гб. Укрррали 36 Гб (шучу)
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Олег Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный жесткий диск, быстрый, определяется на компе без проблем. Без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2023
Зульфа М.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте два шнура: type-c/type-c и type-c/usb, чехол из кожзама, инструкция. Телефон его определил сразу, файлы загрузились.


Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL) - этот товар вы можете купить по цене 9320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...