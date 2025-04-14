Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)
Внешний жесткий диск Netac – это надежное и стильное решение для хранения ваших данных. Этот SSD накопитель с объемом 512 Гб обеспечивает быструю и эффективную работу благодаря использованию современных технологий. Компактный форм-фактор 2.5 дюйма делает его универсальным и удобным для переноски, а прочный металлический корпус в элегантном черном цвете защищает устройство от повреждений и придает ему высококлассный внешний вид. С интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот внешний жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет загружать и выгружать файлы за считанные секунды. Это делает его идеальным выбором как для резервного копирования, так и для повседневного использования. Бренд Netac гарантирует качество и надежность, что является дополнительным преимуществом для пользователей, ищущих долговечное и производительное решение.
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Теги товара: 500 гб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Компактный диск, чуть меньше зажигалки. Записывает бодро, комплект богат, но мешочек это какой то "колхоз" а кабели дубовые, в остальном стоит всех своих денег!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, скорость могла быть и по лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый диск и очень компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Фактически 476 Гб. Укрррали 36 Гб (шучу)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жесткий диск, быстрый, определяется на компе без проблем. Без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте два шнура: type-c/type-c и type-c/usb, чехол из кожзама, инструкция. Телефон его определил сразу, файлы загрузились.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 512Gb ZX20 (NT01ZX20-512G-32BL)
Достоинства:
Комментарий:
Компактный диск, чуть меньше зажигалки. Записывает бодро, комплект богат, но мешочек это какой то "колхоз" а кабели дубовые, в остальном стоит всех своих денег!
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный, скорость могла быть и по лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Шустрый диск и очень компактный.
Достоинства:
Комментарий:
Фактически 476 Гб. Укрррали 36 Гб (шучу)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный жесткий диск, быстрый, определяется на компе без проблем. Без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте два шнура: type-c/type-c и type-c/usb, чехол из кожзама, инструкция. Телефон его определил сразу, файлы загрузились.