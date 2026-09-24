Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 170 руб.
В наличии
Код товара: 696466
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 170 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 840 руб.2210 руб. в СплитВнешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
-
В наличииЦена 8 930 руб.2233 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 9 040 руб.2260 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитВнешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK...
-
В наличииЦена 9 210 руб.2303 руб. в СплитВнешний HDD ADATA HD330 1TB синий (AHD330-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1...
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P...
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD710 Pro 1Tb Red (AHD710P-1TU31-CRD)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Купить Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - по цене 9170 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]