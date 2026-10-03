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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 196116
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL)
9 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A, USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL)

HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в сооТбетсТбии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем 1 Тб, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Type A, USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий, черный
Материал корпуса
резина, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит новое слово в срок службы внешних жестких дисков. Мы протестировали его в сооТбетсТбии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедились в том, что он проходит военные испытания на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем 1 Тб, этот образец хранилища с долгим сроком службы — ваш помощник в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 1Tb Blue (AHD710P-1TU31-CBL) – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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