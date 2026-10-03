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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб. 
Начислим 381 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 398513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый
23 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х7
Вес, г.
140

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый

Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Внешний жесткий диск StoreJet 25M3 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который имеет пропускную способность 5 Гб/с. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. StoreJet 25M3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Внешний жесткий диск StoreJet 25M3 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который имеет пропускную способность 5 Гб/с. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. StoreJet 25M3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый - данный товар вы можете купить по цене 23790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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