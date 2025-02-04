Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
В наличии
Код товара: 491431
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
220
Описание товара Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (3.0, 3.1 Gen1) Type A
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, всё работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
диск работает и это пока самое главное. скорость не очень высокая( порядка 60-70 при скачивании с ж.д. компьютера). первым делом при получении проверил диск общеизвестной программой для ж.д. и получил "здоровье" диска - хорошее( есть не большие отклонения в параметре перераспределенные блоки) . При учета того, что купленный возвращенный до этого диск другого производителя. считаю результат не плохим. за эту стоимость +
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, покупал для фильмов и сериалов, чтобы смотреть на телике(только вот LG потребовал его отформатировать, но после форматирования спокойно увидел его)
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению, именно такой внешний диск считаю одним из самых надежных и качественных, уже давно пользуюсь именно такими дисками, (1 - 2 ТБ) да, они дороже, но стоят этого.
Достоинства:
Диск аккуратный, небольших габаритов, классный строгий дизайн. Соединительный кабель нормальной длины.
Недостатки:
Светодиод находится не на совсем привычном месте, с торца диска и поэтому не всегда видим. Отсутствуют противоскользящие ножки.
Комментарий:
Уже не первый диск от Seagate. Собран в Таиланде, компоненты Китайские. Диск нормально зарегестрировался на myportal.seagate.com. Сразу приклеил селиконовые "ножки" из набора буферных мебельных наклеек. Лежит теперь на столе как вкопанный. Скорость, бесшумность, дизайн, качество материалов - все выше похвал! надеюсь проработает долго.
Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400) - купить по цене 12270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, всё работает исправно.
Достоинства:
Комментарий:
диск работает и это пока самое главное. скорость не очень высокая( порядка 60-70 при скачивании с ж.д. компьютера). первым делом при получении проверил диск общеизвестной программой для ж.д. и получил "здоровье" диска - хорошее( есть не большие отклонения в параметре перераспределенные блоки) . При учета того, что купленный возвращенный до этого диск другого производителя. считаю результат не плохим. за эту стоимость +
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, покупал для фильмов и сериалов, чтобы смотреть на телике(только вот LG потребовал его отформатировать, но после форматирования спокойно увидел его)
Достоинства:
Комментарий:
По моему мнению, именно такой внешний диск считаю одним из самых надежных и качественных, уже давно пользуюсь именно такими дисками, (1 - 2 ТБ) да, они дороже, но стоят этого.
Достоинства:
Диск аккуратный, небольших габаритов, классный строгий дизайн. Соединительный кабель нормальной длины.
Недостатки:
Светодиод находится не на совсем привычном месте, с торца диска и поэтому не всегда видим. Отсутствуют противоскользящие ножки.
Комментарий:
Уже не первый диск от Seagate. Собран в Таиланде, компоненты Китайские. Диск нормально зарегестрировался на myportal.seagate.com. Сразу приклеил селиконовые "ножки" из набора буферных мебельных наклеек. Лежит теперь на столе как вкопанный. Скорость, бесшумность, дизайн, качество материалов - все выше похвал! надеюсь проработает долго.