Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 148391
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х13
Вес, г.
320
Описание товара Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Портативный надежный и удобный, высокой емкости. На ПК с Windows работает без дополнительных настроек — просто вставьте кабель в гнездо USB-порта, чтобы включить накопитель.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim Темно-синий (AHV6...
-
В наличииЦена 11 760 руб.2940 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2T...
-
В наличииЦена 11 770 руб.2943 руб. в СплитВнешний HDD WD My Passport 2Tb Black (WDBYVG0020BBK-WESN)
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 2Tb Blue (AHD650-2TU3...
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитВнешний HDD 2.5" ADATA 2.0Tb HD650 (AHD650-2TU31-CBK) USB 3.1 че...
-
В наличииЦена 11 880 руб.2970 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD650 25" USB 3.1 красный (AHD650-2TU31-C...
-
В наличииЦена 12 000 руб.3000 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" красный (AHD330-2TU31-CRD)
-
В наличииЦена 12 000 руб.3000 руб. в СплитВнешний HDD A-DATA 2TB HD330 25" синий (AHD330-2TU31-CBL)
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 2Tb Blue (AHD710P-2TU...
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AH...
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3 1Tb Grey (TS1TSJ25M3S)
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 2TB (STKM2000400)
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Портативный надежный и удобный, высокой емкости. На ПК с Windows работает без дополнительных настроек — просто вставьте кабель в гнездо USB-порта, чтобы включить накопитель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
маленький, легкий, быстрый, сужу по предыдущему, по надежности этого посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, диск рабочий. Заказ забрал через пару часов после покупки в пункте выдачи Ситилинка. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя, чистый, не пользовались, объём соответствует. Посмотрим, как долго проживет
Достоинства:
Комментарий:
Качественный внешний жесткий диск от известного бренда. Куплен для хранения резервных копий, объем 2Тб. Разъем USB 3.0, кабель в комплекте. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бренд с которым вся моя жизнь. В стационарных ПК только диски от WD. Работают исправно уже по 20 лет. Системники менялись, а диски кочуют из одного в другой. Главное чтобы не перегревались выше 45 градусов. Первый внешник на 1тб от WD был куплен около 15 лет назад (линейка My Passport Ultra) и до сих пор трудится в виде FTP и DLNA сервера подключенный к Кинетику. Но стало не хватать обьема, купил этот на 2Тб, надеюсь тоже не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Брался в подарок, уже не в первый раз Нравится производство жестких дисков этой фирмы, уже давно их использую, он и быстрый в работе, и 2ТБ в целом хватает для работы
Достоинства:
Комментарий:
отличный девайс! первый был на 1тб. стало мало. заказал 2тю. доволен как слон.
Достоинства:
Комментарий:
Прорезиненные ножки - топ. Диск меньше резонирует, не шумит, не катается. Скорость чтения и записи 100-110 МБ/сек
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск,оригинал,упаковка целая, комплект полный. В обиходе уже второй такой диск,нравится высокая скорость переноса данных,надёжность. Продавцу наилучшие пожелания.
Достоинства:
Комментарий:
Лет 10 назад приобретал внешний жесткий диск от WD и в этот раз решил приобрести еще один такой же, но уже объемом 2 ТБ. Также ранее взял версию на 4 ТБ. По сравнению с ней, версия на 2 ТБ тоньше. Также немного отличается цвет пластика крышки, возможно дело в разных партиях. В моделях всё тот же старый порт Micro-USB. По сравнению с 10 летней моделью чувствуется, что товар удешевили, пластик стал хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Доставили раньше обещанного срока. Коробка с защитным стикером. При сканировании кода выбрасывает на официальный сайт. В работе несколько лет больше 5 штук таких дисков, разных по объему. Покупает только этой фирмы. Претензий ни к одному нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Работает всё отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заменил старый 1 тб на новый 2тб. Проверенная марка отработал более 5 лет, расширил объем хранилища.
Достоинства:
Комментарий:
Выбрала именно elements portable из-за веса в надежде, что не будет smr. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, нареканий нет, для хранения информации подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Была необходимость купить жёсткий диск. Друзья порекомендовали эту фирму. Всё пришло в лучшем качестве, всё работает. Отличный товар за хорошую цену. Рекомендую!
Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Достоинства:
Комментарий:
маленький, легкий, быстрый, сужу по предыдущему, по надежности этого посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, диск рабочий. Заказ забрал через пару часов после покупки в пункте выдачи Ситилинка. Я доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел вовремя, чистый, не пользовались, объём соответствует. Посмотрим, как долго проживет
Достоинства:
Комментарий:
Качественный внешний жесткий диск от известного бренда. Куплен для хранения резервных копий, объем 2Тб. Разъем USB 3.0, кабель в комплекте. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Бренд с которым вся моя жизнь. В стационарных ПК только диски от WD. Работают исправно уже по 20 лет. Системники менялись, а диски кочуют из одного в другой. Главное чтобы не перегревались выше 45 градусов. Первый внешник на 1тб от WD был куплен около 15 лет назад (линейка My Passport Ultra) и до сих пор трудится в виде FTP и DLNA сервера подключенный к Кинетику. Но стало не хватать обьема, купил этот на 2Тб, надеюсь тоже не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Брался в подарок, уже не в первый раз Нравится производство жестких дисков этой фирмы, уже давно их использую, он и быстрый в работе, и 2ТБ в целом хватает для работы
Достоинства:
Комментарий:
отличный девайс! первый был на 1тб. стало мало. заказал 2тю. доволен как слон.
Достоинства:
Комментарий:
Прорезиненные ножки - топ. Диск меньше резонирует, не шумит, не катается. Скорость чтения и записи 100-110 МБ/сек
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск,оригинал,упаковка целая, комплект полный. В обиходе уже второй такой диск,нравится высокая скорость переноса данных,надёжность. Продавцу наилучшие пожелания.
Достоинства:
Комментарий:
Лет 10 назад приобретал внешний жесткий диск от WD и в этот раз решил приобрести еще один такой же, но уже объемом 2 ТБ. Также ранее взял версию на 4 ТБ. По сравнению с ней, версия на 2 ТБ тоньше. Также немного отличается цвет пластика крышки, возможно дело в разных партиях. В моделях всё тот же старый порт Micro-USB. По сравнению с 10 летней моделью чувствуется, что товар удешевили, пластик стал хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо. Доставили раньше обещанного срока. Коробка с защитным стикером. При сканировании кода выбрасывает на официальный сайт. В работе несколько лет больше 5 штук таких дисков, разных по объему. Покупает только этой фирмы. Претензий ни к одному нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар. Работает всё отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заменил старый 1 тб на новый 2тб. Проверенная марка отработал более 5 лет, расширил объем хранилища.
Достоинства:
Комментарий:
Выбрала именно elements portable из-за веса в надежде, что не будет smr. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, нареканий нет, для хранения информации подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Была необходимость купить жёсткий диск. Друзья порекомендовали эту фирму. Всё пришло в лучшем качестве, всё работает. Отличный товар за хорошую цену. Рекомендую!