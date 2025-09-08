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Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)

16 Отзывы
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Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 148391
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х13
Вес, г.
320

Описание товара Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)

Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Портативный надежный и удобный, высокой емкости. На ПК с Windows работает без дополнительных настроек — просто вставьте кабель в гнездо USB-порта, чтобы включить накопитель.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
маленький, легкий, быстрый, сужу по предыдущему, по надежности этого посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, диск рабочий. Заказ забрал через пару часов после покупки в пункте выдачи Ситилинка. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, чистый, не пользовались, объём соответствует. Посмотрим, как долго проживет
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Качественный внешний жесткий диск от известного бренда. Куплен для хранения резервных копий, объем 2Тб. Разъем USB 3.0, кабель в комплекте. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Бренд с которым вся моя жизнь. В стационарных ПК только диски от WD. Работают исправно уже по 20 лет. Системники менялись, а диски кочуют из одного в другой. Главное чтобы не перегревались выше 45 градусов. Первый внешник на 1тб от WD был куплен около 15 лет назад (линейка My Passport Ultra) и до сих пор трудится в виде FTP и DLNA сервера подключенный к Кинетику. Но стало не хватать обьема, купил этот на 2Тб, надеюсь тоже не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Брался в подарок, уже не в первый раз Нравится производство жестких дисков этой фирмы, уже давно их использую, он и быстрый в работе, и 2ТБ в целом хватает для работы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный девайс! первый был на 1тб. стало мало. заказал 2тю. доволен как слон.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Прорезиненные ножки - топ. Диск меньше резонирует, не шумит, не катается. Скорость чтения и записи 100-110 МБ/сек
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск,оригинал,упаковка целая, комплект полный. В обиходе уже второй такой диск,нравится высокая скорость переноса данных,надёжность. Продавцу наилучшие пожелания.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Лет 10 назад приобретал внешний жесткий диск от WD и в этот раз решил приобрести еще один такой же, но уже объемом 2 ТБ. Также ранее взял версию на 4 ТБ. По сравнению с ней, версия на 2 ТБ тоньше. Также немного отличается цвет пластика крышки, возможно дело в разных партиях. В моделях всё тот же старый порт Micro-USB. По сравнению с 10 летней моделью чувствуется, что товар удешевили, пластик стал хуже.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Наталья -.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Доставили раньше обещанного срока. Коробка с защитным стикером. При сканировании кода выбрасывает на официальный сайт. В работе несколько лет больше 5 штук таких дисков, разных по объему. Покупает только этой фирмы. Претензий ни к одному нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Ильдар М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Работает всё отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил старый 1 тб на новый 2тб. Проверенная марка отработал более 5 лет, расширил объем хранилища.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрала именно elements portable из-за веса в надежде, что не будет smr. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, нареканий нет, для хранения информации подходит.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Была необходимость купить жёсткий диск. Друзья порекомендовали эту фирму. Всё пришло в лучшем качестве, всё работает. Отличный товар за хорошую цену. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Этот накопитель совместим как с новейшим интерфейсом USB 3.0, так и с широко распространенным USB 2.0. Портативный надежный и удобный, высокой емкости. На ПК с Windows работает без дополнительных настроек — просто вставьте кабель в гнездо USB-порта, чтобы включить накопитель.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
маленький, легкий, быстрый, сужу по предыдущему, по надежности этого посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
29.06.2025
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, диск рабочий. Заказ забрал через пару часов после покупки в пункте выдачи Ситилинка. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, чистый, не пользовались, объём соответствует. Посмотрим, как долго проживет
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Качественный внешний жесткий диск от известного бренда. Куплен для хранения резервных копий, объем 2Тб. Разъем USB 3.0, кабель в комплекте. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Бренд с которым вся моя жизнь. В стационарных ПК только диски от WD. Работают исправно уже по 20 лет. Системники менялись, а диски кочуют из одного в другой. Главное чтобы не перегревались выше 45 градусов. Первый внешник на 1тб от WD был куплен около 15 лет назад (линейка My Passport Ultra) и до сих пор трудится в виде FTP и DLNA сервера подключенный к Кинетику. Но стало не хватать обьема, купил этот на 2Тб, надеюсь тоже не подведет!
Источник: Яндекс Маркет
29.03.2025
Анастасия С.

Достоинства:


Комментарий:
Брался в подарок, уже не в первый раз Нравится производство жестких дисков этой фирмы, уже давно их использую, он и быстрый в работе, и 2ТБ в целом хватает для работы
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный девайс! первый был на 1тб. стало мало. заказал 2тю. доволен как слон.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Прорезиненные ножки - топ. Диск меньше резонирует, не шумит, не катается. Скорость чтения и записи 100-110 МБ/сек
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск,оригинал,упаковка целая, комплект полный. В обиходе уже второй такой диск,нравится высокая скорость переноса данных,надёжность. Продавцу наилучшие пожелания.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Лет 10 назад приобретал внешний жесткий диск от WD и в этот раз решил приобрести еще один такой же, но уже объемом 2 ТБ. Также ранее взял версию на 4 ТБ. По сравнению с ней, версия на 2 ТБ тоньше. Также немного отличается цвет пластика крышки, возможно дело в разных партиях. В моделях всё тот же старый порт Micro-USB. По сравнению с 10 летней моделью чувствуется, что товар удешевили, пластик стал хуже.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Наталья -.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо. Доставили раньше обещанного срока. Коробка с защитным стикером. При сканировании кода выбрасывает на официальный сайт. В работе несколько лет больше 5 штук таких дисков, разных по объему. Покупает только этой фирмы. Претензий ни к одному нет.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Ильдар М.

Достоинства:


Комментарий:
Качественный товар. Работает всё отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Заменил старый 1 тб на новый 2тб. Проверенная марка отработал более 5 лет, расширил объем хранилища.
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Кристина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Выбрала именно elements portable из-за веса в надежде, что не будет smr. Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Екатерина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает, нареканий нет, для хранения информации подходит.
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Была необходимость купить жёсткий диск. Друзья порекомендовали эту фирму. Всё пришло в лучшем качестве, всё работает. Отличный товар за хорошую цену. Рекомендую!


Внешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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