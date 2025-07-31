Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)

Источник: Я ндекс Маркет

Александр



На фото результаты синтетических тестов, и они выглядят достаточно хорошо. Для теста использовал порт USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps. Но подвох в том, что эта скорость получается исключительно за счет кеша. Чтобы увидеть реальную скорость чипов памяти, просто копирует на этот диск папку с фильмами 300гб. Такая пиковая скорость держится в самом начале, потом падает до 700мб/с, и после переполнения кеша скорость записи на этот диск падает до 40мб/с – это и есть реальная скорость чипов памяти. Т.е. древние самые дешевые чипы памяти. Это если диск полностью пустой, позже уже при копировании 100гб на этот диск, происходит заполнение кеша и скорость падает до 40мб/с. Когда места на диске остается мало, то переполнение кеша происходит после копирования на него уже 10гб. Т.е. получаем SSD, который на самом деле работает в 5 раз медленней, чем жесткие диски. Понятно, что сейчас все производители мутят с кешем, но, чтобы так по-черному давно не встречал. Netac вроде серьезная компания с хорошей репутацией, не ожидал от них такой откровенной халтуры. Для меня этот диск абсолютно бесполезен и не пригоден к использованию. Чем больше скорости в USB 3 порту, тем быстрей переполняется кеш, и тем более жесткая просадка скорости идет дальше. Для данного диска USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps – позволяет показать лучше результат исключительно в синтетическом тесте, где работает лишь кеш. В реальной работе для этого диска USB 3.2 Gen2x2 не дает каких-либо преимуществ по сравнению с обычным USB 3.2. Т.е. если у вас заполнен диск наполовину, и далее вы копируете на него папку с 300гб фильмов, то ждать придется сколько-то часов в независимости от такого какой у вас USB 3. Этот диск может быть полезен тем людям, кто собирается записывать на этот диск не более 50гб в сутки, в этом случае диск работает более-менее нормально.