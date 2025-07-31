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Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)

4 Отзывы
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Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 1
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 2
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 3
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 4
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 5
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 6
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 7
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 5
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 6
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 7
  • Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 
Начислим 243 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)
15 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Комлектация
внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)

Внешний накопитель SSD Netac ZX20 [NT01ZX20-001T-32BL] – портативное запоминающее устройство, сочетающее высокие скоростные характеристики и устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Накопитель выполнен в компактном и прочном корпусе. Благодаря емкости 1000 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения довольно большого количества файлов. Скорость в режиме чтения достигает показателя 2000 Мбайт/сек. Netac ZX20 оборудован востребованным интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, поэтому отличается широкой совместимостью. Среди других особенностей отмечаются наличие крепление для карабина.



Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL)

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Серый

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель понравился. Тестировал на компьютере с USB 3.1 gen 2. Линейная скорость чтения 670 - 720. Это меня вполне устраивает. Надеюсь несколько лет прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
На фото результаты синтетических тестов, и они выглядят достаточно хорошо. Для теста использовал порт USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps. Но подвох в том, что эта скорость получается исключительно за счет кеша. Чтобы увидеть реальную скорость чипов памяти, просто копирует на этот диск папку с фильмами 300гб. Такая пиковая скорость держится в самом начале, потом падает до 700мб/с, и после переполнения кеша скорость записи на этот диск падает до 40мб/с – это и есть реальная скорость чипов памяти. Т.е. древние самые дешевые чипы памяти. Это если диск полностью пустой, позже уже при копировании 100гб на этот диск, происходит заполнение кеша и скорость падает до 40мб/с. Когда места на диске остается мало, то переполнение кеша происходит после копирования на него уже 10гб. Т.е. получаем SSD, который на самом деле работает в 5 раз медленней, чем жесткие диски. Понятно, что сейчас все производители мутят с кешем, но, чтобы так по-черному давно не встречал. Netac вроде серьезная компания с хорошей репутацией, не ожидал от них такой откровенной халтуры. Для меня этот диск абсолютно бесполезен и не пригоден к использованию. Чем больше скорости в USB 3 порту, тем быстрей переполняется кеш, и тем более жесткая просадка скорости идет дальше. Для данного диска USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps – позволяет показать лучше результат исключительно в синтетическом тесте, где работает лишь кеш. В реальной работе для этого диска USB 3.2 Gen2x2 не дает каких-либо преимуществ по сравнению с обычным USB 3.2. Т.е. если у вас заполнен диск наполовину, и далее вы копируете на него папку с 300гб фильмов, то ждать придется сколько-то часов в независимости от такого какой у вас USB 3. Этот диск может быть полезен тем людям, кто собирается записывать на этот диск не более 50гб в сутки, в этом случае диск работает более-менее нормально.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная комплектация - 2 шнура type-c, type-a, тканевый мешочек. Скорость самая быстрая из всех внешних ssd, которыми пользуюсь (до 700Mb на больших файлах).
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Константин Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, отличный небольшой по размеру внешний диск, очень шустрый, пока минусов нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Комлектация
внешний диск, кабели USB Type-C - USB Type-A и USB Type-C - USB Type-C, чехол, инструкция
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний накопитель SSD Netac ZX20 [NT01ZX20-001T-32BL] – портативное запоминающее устройство, сочетающее высокие скоростные характеристики и устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. Накопитель выполнен в компактном и прочном корпусе. Благодаря емкости 1000 ГБ накопитель предоставляет возможность хранения довольно большого количества файлов. Скорость в режиме чтения достигает показателя 2000 Мбайт/сек. Netac ZX20 оборудован востребованным интерфейсом USB 3.2 Gen2 Type-C, поэтому отличается широкой совместимостью. Среди других особенностей отмечаются наличие крепление для карабина.


Теги товара: 1 Тб, ssd, 2.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Серый

Достоинства:


Комментарий:
Накопитель понравился. Тестировал на компьютере с USB 3.1 gen 2. Линейная скорость чтения 670 - 720. Это меня вполне устраивает. Надеюсь несколько лет прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
На фото результаты синтетических тестов, и они выглядят достаточно хорошо. Для теста использовал порт USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps. Но подвох в том, что эта скорость получается исключительно за счет кеша. Чтобы увидеть реальную скорость чипов памяти, просто копирует на этот диск папку с фильмами 300гб. Такая пиковая скорость держится в самом начале, потом падает до 700мб/с, и после переполнения кеша скорость записи на этот диск падает до 40мб/с – это и есть реальная скорость чипов памяти. Т.е. древние самые дешевые чипы памяти. Это если диск полностью пустой, позже уже при копировании 100гб на этот диск, происходит заполнение кеша и скорость падает до 40мб/с. Когда места на диске остается мало, то переполнение кеша происходит после копирования на него уже 10гб. Т.е. получаем SSD, который на самом деле работает в 5 раз медленней, чем жесткие диски. Понятно, что сейчас все производители мутят с кешем, но, чтобы так по-черному давно не встречал. Netac вроде серьезная компания с хорошей репутацией, не ожидал от них такой откровенной халтуры. Для меня этот диск абсолютно бесполезен и не пригоден к использованию. Чем больше скорости в USB 3 порту, тем быстрей переполняется кеш, и тем более жесткая просадка скорости идет дальше. Для данного диска USB 3.2 Gen2x2, 20Gbps – позволяет показать лучше результат исключительно в синтетическом тесте, где работает лишь кеш. В реальной работе для этого диска USB 3.2 Gen2x2 не дает каких-либо преимуществ по сравнению с обычным USB 3.2. Т.е. если у вас заполнен диск наполовину, и далее вы копируете на него папку с 300гб фильмов, то ждать придется сколько-то часов в независимости от такого какой у вас USB 3. Этот диск может быть полезен тем людям, кто собирается записывать на этот диск не более 50гб в сутки, в этом случае диск работает более-менее нормально.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная комплектация - 2 шнура type-c, type-a, тканевый мешочек. Скорость самая быстрая из всех внешних ssd, которыми пользуюсь (до 700Mb на больших файлах).
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Константин Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро, отличный небольшой по размеру внешний диск, очень шустрый, пока минусов нет


Внешний SSD Netac ZX20 1Tb (NT01ZX20-001T-32BL) - данный товар вы можете купить по цене 15180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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