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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 330 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 62246
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P)
17 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
фиолетовый
Комлектация
Внешний жесткий диск, USB кабель, инструкция
Материал корпуса
резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
350

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P)

Внешний жёсткий диск Transcend на 2 Тб — настоящий клад для хранения больших объёмов данных. Вместительный и компактный 2,5-дюймовый HDD весит всего 284 грамма, что делает его отличным решением для тех, кто часто работает на ходу. Корпус из пластика с элементами резины не только добавляет стильного фиолетового акцента, но и создаёт практичную защиту от повседневных неприятностей. Такой диск удобно брать с собой: он не займёт много места в сумке и всегда под рукой, если нужно быстро сохранить рабочие файлы, фото или видеоархив.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
фиолетовый
Комлектация
Внешний жесткий диск, USB кабель, инструкция
Материал корпуса
резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Описание
Внешний жёсткий диск Transcend на 2 Тб — настоящий клад для хранения больших объёмов данных. Вместительный и компактный 2,5-дюймовый HDD весит всего 284 грамма, что делает его отличным решением для тех, кто часто работает на ходу. Корпус из пластика с элементами резины не только добавляет стильного фиолетового акцента, но и создаёт практичную защиту от повседневных неприятностей. Такой диск удобно брать с собой: он не займёт много места в сумке и всегда под рукой, если нужно быстро сохранить рабочие файлы, фото или видеоархив.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 2Tb Purple (TS2TSJ25H3P) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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