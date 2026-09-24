Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб.
В наличии
Код товара: 696465
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14 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Купить Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - по цене 14370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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