Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac 960Gb Z6S (NT01Z6S-960G-32SL)
Внешние жесткие диски Netac представляют собой идеальное сочетание стиля, производительности и надежности. Этот SSD-накопитель с объемом 960 Гб обеспечивает невероятно быструю передачу данных благодаря современному интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-C, который позволяет мгновенно перемещать большие файлы и сокращает время синхронизации. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноса, что особенно важно для активных пользователей, которые часто находятся в движении. Корпус изготовлен из высококачественного алюминия и пластика, что придает устройству прочность и долговечность, сохраняя при этом его стильный и современный внешний вид. Серебристый цвет подчеркивает элегантность устройства и гармонично вписывается в любой современный интерьер или рабочее пространство. Бренд Netac обеспечивает надежность и передовые технологии в каждом своем устройстве, и этот внешний SSD-диск не исключение. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и производительность, предлагая надежное хранение данных в стильном корпусе.
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