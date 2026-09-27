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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный

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Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 1
Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 2
Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398512
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
накопитель, кабель USB 3.2 Gen 1 (Type-A - Micro-B), документация, упаковка
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
15

Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный

4 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming [HDTX140EK3CA] благодаря своей емкости и возможностям станет отличным выбором для различных игровых приставок. С помощью этой модели вы без труда сможете расширить объем памяти, а также увеличить производительность консоли в целом. В основе накопителя используются магнитные пластины, а также шпиндель с высокой скоростью вращения, что вкупе с интерфейсом USB-A обеспечивает высокую скорость чтения и записи файлов, предотвращая длительные загрузки между уровнями. Другой особенностью Toshiba Canvio Gaming является стильный и лаконичный дизайн. Корпус соответствует формату 2.5” и выполнен из высококачественных материалов, благодаря чему обеспечивается надежная защита от повреждений. Кроме того, модель обладает компактными размерами и небольшим весом, что делает транспортировку простой и удобной. Комплектация включает в себя кабель подключения.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
накопитель, кабель USB 3.2 Gen 1 (Type-A - Micro-B), документация, упаковка
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Описание
4 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming [HDTX140EK3CA] благодаря своей емкости и возможностям станет отличным выбором для различных игровых приставок. С помощью этой модели вы без труда сможете расширить объем памяти, а также увеличить производительность консоли в целом. В основе накопителя используются магнитные пластины, а также шпиндель с высокой скоростью вращения, что вкупе с интерфейсом USB-A обеспечивает высокую скорость чтения и записи файлов, предотвращая длительные загрузки между уровнями. Другой особенностью Toshiba Canvio Gaming является стильный и лаконичный дизайн. Корпус соответствует формату 2.5” и выполнен из высококачественных материалов, благодаря чему обеспечивается надежная защита от повреждений. Кроме того, модель обладает компактными размерами и небольшим весом, что делает транспортировку простой и удобной. Комплектация включает в себя кабель подключения.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
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