Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 270 руб.
В наличии
Код товара: 492241
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
19 270 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.53
Описание товара Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый
Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб
Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - по цене 19270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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