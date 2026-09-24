Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400
Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] в черном цвете оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A 5. Он передает данные со скоростью 5 Гбит/сек. Это актуально для тех, кто не хочет ждать долгого копирования видео, музыки, фото и других объемных файлов. Модель оснащена памятью 5 ТБ для большого количество документов, программ и мультимедиа. Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] дополнен подпиской на Mylio Create. Эта программа систематизирует коллекцию фото для быстрого доступа к нужным снимкам. В комплект включено программное обеспечение Rescue Data Recovery. Оно помогает восстанавливать утерянные и поврежденные файлы. Для удобной работы в творческих приложениях предусмотрена подписка на сервис Adobe Creative Cloud.
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