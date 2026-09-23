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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 4
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 5
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 6
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 7
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 8
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 9
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 10
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 11
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 4
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 5
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 6
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 7
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 8
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 9
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 10
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 11
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб. 
Начислим 342 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603595
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
21 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)

Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3K] одновременно с компактными размерами отличается высокой емкостью и износостойкостью. Прочный защищенный корпус устройства устойчив к ударам, падениям, попаданию воды и пыли. Вставка в виде резинового бампера компенсирует удары при падениях, сохраняя целостность жесткого диска. Благодаря объему 4 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение большого количества документов, приложений, фотографий, видео, игр и прочего контента. В конструкции накопителя HDD Silicon Power Armor A66 предусмотрены держатели для кабеля. Интерфейс USB 3.2 Gen1 гарантирует широкую совместимость и удобство подключения.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3K] одновременно с компактными размерами отличается высокой емкостью и износостойкостью. Прочный защищенный корпус устройства устойчив к ударам, падениям, попаданию воды и пыли. Вставка в виде резинового бампера компенсирует удары при падениях, сохраняя целостность жесткого диска. Благодаря объему 4 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение большого количества документов, приложений, фотографий, видео, игр и прочего контента. В конструкции накопителя HDD Silicon Power Armor A66 предусмотрены держатели для кабеля. Интерфейс USB 3.2 Gen1 гарантирует широкую совместимость и удобство подключения.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - этот товар вы можете купить по цене 21370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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