Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 370 руб.
В наличии
Код товара: 603595
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
250
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3K] одновременно с компактными размерами отличается высокой емкостью и износостойкостью. Прочный защищенный корпус устройства устойчив к ударам, падениям, попаданию воды и пыли. Вставка в виде резинового бампера компенсирует удары при падениях, сохраняя целостность жесткого диска. Благодаря объему 4 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение большого количества документов, приложений, фотографий, видео, игр и прочего контента. В конструкции накопителя HDD Silicon Power Armor A66 предусмотрены держатели для кабеля. Интерфейс USB 3.2 Gen1 гарантирует широкую совместимость и удобство подключения.
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, документация, упаковка
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3K] одновременно с компактными размерами отличается высокой емкостью и износостойкостью. Прочный защищенный корпус устройства устойчив к ударам, падениям, попаданию воды и пыли. Вставка в виде резинового бампера компенсирует удары при падениях, сохраняя целостность жесткого диска. Благодаря объему 4 ТБ накопитель обеспечивает надежное хранение большого количества документов, приложений, фотографий, видео, игр и прочего контента. В конструкции накопителя HDD Silicon Power Armor A66 предусмотрены держатели для кабеля. Интерфейс USB 3.2 Gen1 гарантирует широкую совместимость и удобство подключения.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - этот товар вы можете купить по цене 21370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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