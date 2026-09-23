Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый
Настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищён мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищён от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.. . . Никаких потрясений.. . Накопитель соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G и защищён от случайных ударов и падений с высоты, которые могли бы привести к повреждению или потере данных. Специальная конструкция корпуса с уникальной «подушкой безопасности» также обеспечивает 360? защиту и позволяет избежать повреждения механизма жёсткого диска при ударах.. . . Плохой погоды не бывает.. . Корпус накопителя защищён от попадания брызг и капель воды стандартом IPX4, а разъём USB закрывается специальной резиновой заглушкой, поэтому Armor A66 можно смело брать с собой в отпуск или поход, даже если прогнозы предсказывают ненастье.. . . Высокая скорость и большая ёмкость.. . Накопитель позволяет сохранять большое количество данных в любом месте, куда бы ни завели вас приключения. Cовременный интерфейс USB 3.2 Gen 1 обеспечивает супер-скоростную передачу данных (до 5 Гбит/с). Благодаря.
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Теги товара: hdd
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Теги товара: hdd
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