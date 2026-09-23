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Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый

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Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый - фото 1
Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Объем
2.0 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510736
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Объем
2.0 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик/резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый

Настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищён мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищён от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.. . . Никаких потрясений.. . Накопитель соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G и защищён от случайных ударов и падений с высоты, которые могли бы привести к повреждению или потере данных. Специальная конструкция корпуса с уникальной «подушкой безопасности» также обеспечивает 360? защиту и позволяет избежать повреждения механизма жёсткого диска при ударах.. . . Плохой погоды не бывает.. . Корпус накопителя защищён от попадания брызг и капель воды стандартом IPX4, а разъём USB закрывается специальной резиновой заглушкой, поэтому Armor A66 можно смело брать с собой в отпуск или поход, даже если прогнозы предсказывают ненастье.. . . Высокая скорость и большая ёмкость.. . Накопитель позволяет сохранять большое количество данных в любом месте, куда бы ни завели вас приключения. Cовременный интерфейс USB 3.2 Gen 1 обеспечивает супер-скоростную передачу данных (до 5 Гбит/с). Благодаря.



Теги товара: hdd

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3Y) черно-жёлтый




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Объем
2.0 Тб
Цвет
желтый
Материал корпуса
пластик/резина
Страна производитель
Китай
Описание
Настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищён мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищён от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.. . . Никаких потрясений.. . Накопитель соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G и защищён от случайных ударов и падений с высоты, которые могли бы привести к повреждению или потере данных. Специальная конструкция корпуса с уникальной «подушкой безопасности» также обеспечивает 360? защиту и позволяет избежать повреждения механизма жёсткого диска при ударах.. . . Плохой погоды не бывает.. . Корпус накопителя защищён от попадания брызг и капель воды стандартом IPX4, а разъём USB закрывается специальной резиновой заглушкой, поэтому Armor A66 можно смело брать с собой в отпуск или поход, даже если прогнозы предсказывают ненастье.. . . Высокая скорость и большая ёмкость.. . Накопитель позволяет сохранять большое количество данных в любом месте, куда бы ни завели вас приключения. Cовременный интерфейс USB 3.2 Gen 1 обеспечивает супер-скоростную передачу данных (до 5 Гбит/с). Благодаря.


Теги товара: hdd
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Отзывы


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