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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 5
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 6
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 5
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 6
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299069
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S)

Ультратонкий портативный накопитель емкостью 1 ТБ, выполненный в элегантном металлическом корпусе из анодированного алюминия. Отличается высокой надежностью, поддержкой ПО Transcend Elite и отличной совместимостью с Windows и macOS.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 1Tb (TS1TSJ25C3S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Описание
Ультратонкий портативный накопитель емкостью 1 ТБ, выполненный в элегантном металлическом корпусе из анодированного алюминия. Отличается высокой надежностью, поддержкой ПО Transcend Elite и отличной совместимостью с Windows и macOS.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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