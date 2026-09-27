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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black

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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2000
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288275
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2000
Цвет
черный
Материал корпуса
Металл, Пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х5
Вес, г.
290

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black

Благодаря интерфейсу USB 3.1 Armor A80 демонстрирует высокую скорость чтения/записи, при этом поддерживая интерфейс USB 2.0. Интерфейс USB 3.1 характерисуется пропускной способностью в 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее чем у интерфейса USB 2.0. A80 позволяет пользователям сократить время копирования данных с и на жесткий диск.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2000
Цвет
черный
Материал корпуса
Металл, Пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря интерфейсу USB 3.1 Armor A80 демонстрирует высокую скорость чтения/записи, при этом поддерживая интерфейс USB 2.0. Интерфейс USB 3.1 характерисуется пропускной способностью в 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее чем у интерфейса USB 2.0. A80 позволяет пользователям сократить время копирования данных с и на жесткий диск.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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