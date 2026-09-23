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Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый

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Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 1
Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 2
Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 3
Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 3
  • Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 420 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 547300
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый
11 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х8
Вес, г.
600

Описание товара Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый

Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-2TU31-CWH] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из прочного пластика в белом цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-2TU31-CWH] является надежным средством хранения различных данных и быстрого доступа к ним при необходимости. Портативный накопитель выполнен в корпусе из прочного пластика в белом цвете и отличается компактными размерами. Благодаря емкости 2 ТБ накопитель позволяет хранить довольно большое количество игр, приложений и мультимедийного контента. Подключение накопителя HDD A-DATA HV320 к совместимым устройствам осуществляется посредством кабеля USB 3.2 Gen1. Кабель синхронизации поставляется в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11420 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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