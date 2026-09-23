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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B)

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Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569330
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B)

Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP020TBPHD62SS3B] вместимостью 2 ТБ создан для геймеров и позволит создать целый архив игр. Корпус накопителя довольно тонкий и легкий, при этом он характеризуется устойчивостью к ударам, водонепроницаемостью класса IPX4 и практичной текстурированной поверхностью. В конструкции корпуса предусмотрено отверстие для размещения ремешка, что повышает удобство в использовании. Silicon Power A62 Game Drive оснащен интерфейсом подключения, поэтому отличается широкой совместимостью. В том числе, он подходит для совместной работы с игровыми консолями PlayStation 4-го поколения.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3B)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP020TBPHD62SS3B] вместимостью 2 ТБ создан для геймеров и позволит создать целый архив игр. Корпус накопителя довольно тонкий и легкий, при этом он характеризуется устойчивостью к ударам, водонепроницаемостью класса IPX4 и практичной текстурированной поверхностью. В конструкции корпуса предусмотрено отверстие для размещения ремешка, что повышает удобство в использовании. Silicon Power A62 Game Drive оснащен интерфейсом подключения, поэтому отличается широкой совместимостью. В том числе, он подходит для совместной работы с игровыми консолями PlayStation 4-го поколения.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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