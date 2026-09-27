Top.Mail.Ru
Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 1
Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 2
Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний HDD
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358766
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластмасса, силиконовый каучук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
400

Описание товара Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий

HD720 — это сверхпрочный внешний жесткий диск стильной спортивной конструкции. Он характеризуется большой емкостью, превосходными скоростями обмена данными и проходит жесткие испытания на соответствие требованиям ударопрочности, водозащиты и пылезащиты с целью обеспечить надежную защиту данных. HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний HDD
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластмасса, силиконовый каучук
Страна производитель
Китай
Описание
HD720 — это сверхпрочный внешний жесткий диск стильной спортивной конструкции. Он характеризуется большой емкостью, превосходными скоростями обмена данными и проходит жесткие испытания на соответствие требованиям ударопрочности, водозащиты и пылезащиты с целью обеспечить надежную защиту данных. HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HD720 2Tb (AHD720-2TU31-CBL) синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...