Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб.
В наличии
Код товара: 485251
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
80
Описание товара Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black
Внешний накопитель SSD Netac Z SLIM 250GB оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen Type-C, который обеспечивает передачу данных до 500 Мб/с. Корпус накопителя выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, что делает его невероятно легким — всего 30 г. Небольшие габариты накопителя позволяют носить его в кармане джинс, сумочке или рюкзаке, где он не будет занимать много места.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 760 руб.1190 руб. в СплитВнешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)
-
В наличииЦена 4 840 руб.1210 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)
-
В наличииЦена 4 900 руб.1225 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)
-
В наличииЦена 7 230 руб.1808 руб. в СплитВнешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитВнешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)
-
В наличииЦена 8 490 руб.2123 руб. в СплитВнешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
-
В наличииЦена 8 810 руб.2203 руб. в СплитВнешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Внешний накопитель SSD Netac Z SLIM 250GB оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen Type-C, который обеспечивает передачу данных до 500 Мб/с. Корпус накопителя выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, что делает его невероятно легким — всего 30 г. Небольшие габариты накопителя позволяют носить его в кармане джинс, сумочке или рюкзаке, где он не будет занимать много места.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Получил то, что хотел. Визуально все качественно. Большие объемы не закачивал, но по мелочи все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, компактный внешний диск. При довольно высоких скоростях чтения/записи превосходит обычные USB-Flash накопители. В комплект поставки входит диск, чехол для его хранения, провод, переходник для телефона. На фото указана скорость через USB 3.1 при записи на носитель 106 Гб. Заметна просадка. Буду надеяться, что диск прослужит, вроде бы Netac за последнее время уже неплохо обосновался на рынке, заняв первое место по соотношению цена/качество.
Достоинства:
Комментарий:
В реальности меньше чем на картинке, почти как крупная флешка. Скорость записи большого файла 320 мб/сек. Сделан аккуратно. Для пользователя доступно не 250 Гб, а меньше. При использовании немного греется, даже на чтение на ощупь теплый. Второй раз купил бы, так как одно из самых дешевых предложений на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный ссд, на вид напоминает флешку, только чуть длиннее. Подключился без проблем, никаких дополнительных настроек не требуется. В комплекте есть кабель и переходник с usb на type-c, чтоб можно было подключить к смартфону.
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - стоимость товара 4940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black
Достоинства:
Комментарий:
Получил то, что хотел. Визуально все качественно. Большие объемы не закачивал, но по мелочи все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобный, компактный внешний диск. При довольно высоких скоростях чтения/записи превосходит обычные USB-Flash накопители. В комплект поставки входит диск, чехол для его хранения, провод, переходник для телефона. На фото указана скорость через USB 3.1 при записи на носитель 106 Гб. Заметна просадка. Буду надеяться, что диск прослужит, вроде бы Netac за последнее время уже неплохо обосновался на рынке, заняв первое место по соотношению цена/качество.
Достоинства:
Комментарий:
В реальности меньше чем на картинке, почти как крупная флешка. Скорость записи большого файла 320 мб/сек. Сделан аккуратно. Для пользователя доступно не 250 Гб, а меньше. При использовании немного греется, даже на чтение на ощупь теплый. Второй раз купил бы, так как одно из самых дешевых предложений на рынке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень компактный ссд, на вид напоминает флешку, только чуть длиннее. Подключился без проблем, никаких дополнительных настроек не требуется. В комплекте есть кабель и переходник с usb на type-c, чтоб можно было подключить к смартфону.