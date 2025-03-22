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Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black

4 Отзывы
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Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 1
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 2
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 3
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 4
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 5
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 6
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 7
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 1
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 2
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 3
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 4
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 5
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 6
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 7
  • Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 485251
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black
4 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
80

Описание товара Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black

Внешний накопитель SSD Netac Z SLIM 250GB оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen Type-C, который обеспечивает передачу данных до 500 Мб/с. Корпус накопителя выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, что делает его невероятно легким — всего 30 г. Небольшие габариты накопителя позволяют носить его в кармане джинс, сумочке или рюкзаке, где он не будет занимать много места.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black

Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то, что хотел. Визуально все качественно. Большие объемы не закачивал, но по мелочи все отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный, компактный внешний диск. При довольно высоких скоростях чтения/записи превосходит обычные USB-Flash накопители. В комплект поставки входит диск, чехол для его хранения, провод, переходник для телефона. На фото указана скорость через USB 3.1 при записи на носитель 106 Гб. Заметна просадка. Буду надеяться, что диск прослужит, вроде бы Netac за последнее время уже неплохо обосновался на рынке, заняв первое место по соотношению цена/качество.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
В реальности меньше чем на картинке, почти как крупная флешка. Скорость записи большого файла 320 мб/сек. Сделан аккуратно. Для пользователя доступно не 250 Гб, а меньше. При использовании немного греется, даже на чтение на ощупь теплый. Второй раз купил бы, так как одно из самых дешевых предложений на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный ссд, на вид напоминает флешку, только чуть длиннее. Подключился без проблем, никаких дополнительных настроек не требуется. В комплекте есть кабель и переходник с usb на type-c, чтоб можно было подключить к смартфону.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
250 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний накопитель SSD Netac Z SLIM 250GB оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen Type-C, который обеспечивает передачу данных до 500 Мб/с. Корпус накопителя выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, что делает его невероятно легким — всего 30 г. Небольшие габариты накопителя позволяют носить его в кармане джинс, сумочке или рюкзаке, где он не будет занимать много места.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Семен С.

Достоинства:


Комментарий:
Получил то, что хотел. Визуально все качественно. Большие объемы не закачивал, но по мелочи все отлично
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный, компактный внешний диск. При довольно высоких скоростях чтения/записи превосходит обычные USB-Flash накопители. В комплект поставки входит диск, чехол для его хранения, провод, переходник для телефона. На фото указана скорость через USB 3.1 при записи на носитель 106 Гб. Заметна просадка. Буду надеяться, что диск прослужит, вроде бы Netac за последнее время уже неплохо обосновался на рынке, заняв первое место по соотношению цена/качество.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
В реальности меньше чем на картинке, почти как крупная флешка. Скорость записи большого файла 320 мб/сек. Сделан аккуратно. Для пользователя доступно не 250 Гб, а меньше. При использовании немного греется, даже на чтение на ощупь теплый. Второй раз купил бы, так как одно из самых дешевых предложений на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень компактный ссд, на вид напоминает флешку, только чуть длиннее. Подключился без проблем, никаких дополнительных настроек не требуется. В комплекте есть кабель и переходник с usb на type-c, чтоб можно было подключить к смартфону.


Внешний SSD Netac 250Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-250G-32BK) Black - стоимость товара 4940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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