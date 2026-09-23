Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] – 250-гигабайтный портативный накопитель в серебристом корпусе из алюминиевого сплава. Устройство отличается стойкостью к вибрации и неподверженностью перегреву. Модель поддерживает 2 интерфейса подключения – USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 520 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 460 МБ/с. Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] поддерживается ноутбуками и стационарными компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS. Технология OTG обеспечивает модели совместимость с Android-устройствами – планшетами и смартфонами. Накопитель не нуждается во внешнем источнике энергии: он получает питание от USB. Устройство укомплектовано 2 кабелями – USB Type-A и USB Type-C. Благодаря компактности и легкости SSD отличается удобством хранения и транспортировки. Размеры накопителя составляют 81.4x33.6x7.5 мм, а масса – 33 г.
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