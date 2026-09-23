Top.Mail.Ru
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 1
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 2
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 3
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 4
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 5
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 1
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 2
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 3
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 4
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 5
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 230 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 573667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
7 230 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
16х14х7
Вес, г.
7

Описание товара Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver

Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] – 250-гигабайтный портативный накопитель в серебристом корпусе из алюминиевого сплава. Устройство отличается стойкостью к вибрации и неподверженностью перегреву. Модель поддерживает 2 интерфейса подключения – USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 520 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 460 МБ/с. Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] поддерживается ноутбуками и стационарными компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS. Технология OTG обеспечивает модели совместимость с Android-устройствами – планшетами и смартфонами. Накопитель не нуждается во внешнем источнике энергии: он получает питание от USB. Устройство укомплектовано 2 кабелями – USB Type-A и USB Type-C. Благодаря компактности и легкости SSD отличается удобством хранения и транспортировки. Размеры накопителя составляют 81.4x33.6x7.5 мм, а масса – 33 г.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
жесткий диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] – 250-гигабайтный портативный накопитель в серебристом корпусе из алюминиевого сплава. Устройство отличается стойкостью к вибрации и неподверженностью перегреву. Модель поддерживает 2 интерфейса подключения – USB 3.2 Gen2 Type-A и USB 3.2 Gen2 Type-C. Накопитель обеспечивает скорость чтения до 520 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 460 МБ/с. Внешний SSD Transcend ESD260C [TS250GESD260C] поддерживается ноутбуками и стационарными компьютерами под управлением операционных систем Windows и macOS. Технология OTG обеспечивает модели совместимость с Android-устройствами – планшетами и смартфонами. Накопитель не нуждается во внешнем источнике энергии: он получает питание от USB. Устройство укомплектовано 2 кабелями – USB Type-A и USB Type-C. Благодаря компактности и легкости SSD отличается удобством хранения и транспортировки. Размеры накопителя составляют 81.4x33.6x7.5 мм, а масса – 33 г.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...