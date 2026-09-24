Описание товара Внешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)

Внешний накопитель SSD Netac Z6S - это надежное и высокопроизводительное устройство, которое поможет вам хранить и передавать большие объемы данных без каких-либо задержек или проблем. Этот внешний накопитель имеет объем памяти 480 Гб, что позволяет вам хранить огромное количество файлов, фотографий, видео и другой информации. Большой объем памяти делает его идеальным для хранения крупных проектов, резервного копирования данных или для использования в качестве внешнего хранилища для вашего ноутбука или ПК. Netac Z6S оснащен технологией SSD, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных. Это позволяет вам быстро копировать, перемещать и открывать файлы, что существенно повышает вашу производительность и удобство использования. Форм-фактор 2.5%quot, делает этот накопитель компактным и портативным. Вы сможете легко брать его с собой в поездки или на работу, не беспокоясь о его габаритах. Цвет накопителя - серебристый, что делает его стильным и современным аксессуаром для вашего рабочего стола или офисного пространства. Он отлично дополнит любой интерьер и станет не только функциональным устройством, но и стильным элементом декора. Netac Z6S легко подключается к любому устройству с помощью USB-порта, что делает его универсальным и совместимым со многими устройствами. Вы сможете легко передавать данные между различными устройствами, не теряя времени и не испытывая трудностей. Этот внешний накопитель отличается высокой надежностью и долговечностью. Вы можете быть уверены, что ваши данные будут храниться в безопасности и будут доступны в любой момент. В общем, внешний накопитель SSD 2Tb Netac Z6S - это идеальное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и удобство в хранении данных. Приобретите его прямо сейчас и оцените все преимущества этого устройства!