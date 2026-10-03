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Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH)

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Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 1
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 2
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 3
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 4
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 5
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 6
Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 1
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 2
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 3
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 4
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 5
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 6
  • Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25&quot; USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 370 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 254566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH)
11 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH)

Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 2 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 2 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний HDD A-DATA 2TB HV620S 25" USB 3.1 Slim белый (AHV620S-2TU31-CWH) - по цене 11370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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