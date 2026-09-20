Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3B) черно-синий
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3B) черно-синий
Настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищён мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищён от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.. . . Никаких потрясений.. . Накопитель соответствует требованиям армейского стандарта MIL-STD 810G и защищён от случайных ударов и падений с высоты, которые могли бы привести к повреждению или потере данных. Специальная конструкция корпуса с уникальной «подушкой безопасности» также обеспечивает 360? защиту и позволяет избежать повреждения механизма жёсткого диска при ударах.. . . Плохой погоды не бывает.. . Корпус накопителя защищён от попадания брызг и капель воды стандартом IPX4, а разъём USB закрывается специальной резиновой заглушкой, поэтому Armor A66 можно смело брать с собой в отпуск или поход, даже если прогнозы предсказывают ненастье.. . . Высокая скорость и большая ёмкость.. . Накопитель позволяет сохранять большое количество данных в любом месте, куда бы ни завели вас приключения. Cовременный интерфейс USB 3.2 Gen 1 обеспечивает супер-скоростную передачу данных (до 5 Гбит/с). Благодаря.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Теги товара: hdd
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power Armor A80 2Tb (SP020TBPHDA80S3K) Black
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитВнешний HDD Silicon Power Armor A62 2Tb (SP020TBPHD62SS3K) черны...
-
В наличииЦена 11 430 руб.2858 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 2Tb (AHV620S-2TU31-CBK)
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CWH) белый
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Yellow (AHD710P-...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710 Pro 2Tb Black-Red (AH...
-
В наличииЦена 11 510 руб.2878 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25A3 1Tb Black (TS1TSJ25A3K)
-
В наличииЦена 11 540 руб.2885 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS...
-
В наличииЦена 11 680 руб.2920 руб. в СплитВнешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный
-
В наличииЦена 11 680 руб.2920 руб. в СплитВнешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)
-
В наличииЦена 11 750 руб.2938 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 2Tb Black (WDBU6Y0020BBK-WESN)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Теги товара: hdd
Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power External 2.0Tb (SP020TBPHD66SS3B) черно-синий