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Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK)

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Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 8
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 9
Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
120 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 8
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 9
  • Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401331
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
120

Описание товара Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK)

Внешние жесткие диски Netac – это надежное решение для хранения ваших данных. Модель оснащена передовым SSD накопителем объемом 120 Гб, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность их хранения. Изящный корпус устройства выполнен из комбинации пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность, оставаясь при этом легким и портативным. Чёрный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, идеально сочетающийся с любым цифровым окружением. Форм-фактор накопителя 1.8 дюйма делает этот внешний диск компактным, удобным для ношения и использования в любых условиях. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет максимально эффективно использовать время и ресурсы. Бренд Netac славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, что делает эти внешние жесткие диски отличным выбором как для личного пользования, так и для работы.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Netac – это надежное решение для хранения ваших данных. Модель оснащена передовым SSD накопителем объемом 120 Гб, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность их хранения. Изящный корпус устройства выполнен из комбинации пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность, оставаясь при этом легким и портативным. Чёрный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, идеально сочетающийся с любым цифровым окружением. Форм-фактор накопителя 1.8 дюйма делает этот внешний диск компактным, удобным для ношения и использования в любых условиях. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет максимально эффективно использовать время и ресурсы. Бренд Netac славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, что делает эти внешние жесткие диски отличным выбором как для личного пользования, так и для работы.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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