Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac 240Gb Z6S (NT01Z6S-240G-32SL)
Внешний жесткий диск Netac SSD 240 Гб – это надежное и стильное решение для хранения данных, сочетание передовых технологий и изысканного дизайна. Данный накопитель выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и имеет элегантный серебристый корпус, изготовленный из прочного металла и пластика, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и защиту от внешних повреждений. С объемом 240 Гб этот SSD-диск идеально подойдет для хранения важных файлов, мультимедийных данных и резервных копий, обеспечивая быстрый доступ к вашим данным. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C, устройство гарантирует высокоскоростную передачу данных, упрощая процесс подключения к современным компьютерам и ноутбукам. Бренд Netac зарекомендовал себя как производитель надежной и высококачественной электроники, что делает этот внешний SSD надежным выбором для тех, кто ценит скорость, безопасность и стиль. Независимо от того, используете ли вы его для работы или развлечений, этот накопитель станет вашим надежным спутником в цифровом мире.
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Теги товара: 2.5 дюйма
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Теги товара: 2.5 дюйма
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