Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)
Внешние жесткие диски Netac представляют собой высокопроизводительные устройства хранения данных, сочетающие в себе передовые технологии и стильный дизайн. Оснащенные современным SSD-накопителем, эти диски обеспечивают молниеносную скорость передачи данных, что делает их идеальным решением для пользователей, ценящих время и надёжность. Бренд Netac давно зарекомендовал себя как надежный производитель инновационных решений в области хранения данных, и их внешний SSD-диск — не исключение. Эти устройства компактны и легки, что делает их удобными для переноски. Они идеально подходят как для профессиональных нужд, так и для личного использования, позволяя безопасно сохранять важные файлы, фотографии, видео и другие данные. Внешние жесткие диски Netac не только обеспечивают высокую скорость работы, но и отличаются долговечностью, надежностью и привлекательным дизайном.
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Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Очень круто, он мигает когда файлы записываются, скорость соответствует, играть/хранить файлы можно. Все можно, это классный ссд
Достоинства:
Комментарий:
фактический размер - 894 гб файловая система - exFAT в наборе переходник USB - USB C
Достоинства:
Комментарий:
рабочий. быстрый. но ноут показывает, что ёмкость только 874 ГБ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Фактическая емкость 896, скорость близка к заявленной. Тактильно создается впечатление дешевого пластика, но тут понятно, что для такой цены нужно чем-то жертвовать. Приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
исправно работает. сыну понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстрая скорость передачи файлов
Достоинства:
Комментарий:
Все работает все грузит. 960 гигов как в описании. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом покупкой доволен. За свою цену пойдет. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает , брал для Стим дека, но он его не видит, на компе всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Заявленным характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
До этого брал другой фирмы разница, как небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Хорошая скорость чтения и записи.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 240Gb (NT01Z7S-240G-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Очень круто, он мигает когда файлы записываются, скорость соответствует, играть/хранить файлы можно. Все можно, это классный ссд
Достоинства:
Комментарий:
фактический размер - 894 гб файловая система - exFAT в наборе переходник USB - USB C
Достоинства:
Комментарий:
рабочий. быстрый. но ноут показывает, что ёмкость только 874 ГБ!!!
Достоинства:
Комментарий:
Фактическая емкость 896, скорость близка к заявленной. Тактильно создается впечатление дешевого пластика, но тут понятно, что для такой цены нужно чем-то жертвовать. Приемлемо.
Достоинства:
Комментарий:
исправно работает. сыну понравилось
Достоинства:
Комментарий:
хороший, быстрая скорость передачи файлов
Достоинства:
Комментарий:
Все работает все грузит. 960 гигов как в описании. Покупкой доволен. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В целом покупкой доволен. За свою цену пойдет. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все работает , брал для Стим дека, но он его не видит, на компе всё нормально
Достоинства:
Комментарий:
Заявленным характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Качество соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
До этого брал другой фирмы разница, как небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую. Хорошая скорость чтения и записи.