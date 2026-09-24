Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
В наличии
Код товара: 692106
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3 330 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Купить Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - по цене 3330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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