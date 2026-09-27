Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-DATA 2TB HD720 25" USB 3.1 черный (AHD720-2TU31-CBK)
HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра. Трехслойная конструкция корпуса HD720 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные под любым углом. При сильном ударном сотрясении HD720 автоматически включается акселерометрическая виброзащита, и начинает мигать красная лампа. Если сотрясение прекратилось, ровное свечение или мигание синей лампы показывает, что возобновился нормальный режим работы.
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