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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K)

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Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 6
Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569325
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х8
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K)

2.5 внешний HDD Silicon Power Diamond D05 под индексом SP010TBPHDD05S3T получил пластиковый корпус с алюминиевыми вставками толщиной всего 13,6 мм. Стильное решение в 2,5-дюймовом формате черного цвета имеет терабайтный объем для хранения данных, а также оснащено USB-интерфейсом третьего поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Портативный HDD-диск обладает всеми качествами накопителя лэптопа – скорость вращения шпинделя на уровне 5400 rpm и 8-мегабайтный буфер обмена. При этом вес HDD Silicon Power Diamond D05 SP010TBPHDD05S3T составляет 205 грамм при ширине в 75,8 мм и длине 125 мм – идеальное сочетание, которое не тянет карман в прямом смысле этого слова.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power S05 Stream 1Tb (SP010TBPHD05SS3K)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
2.5 внешний HDD Silicon Power Diamond D05 под индексом SP010TBPHDD05S3T получил пластиковый корпус с алюминиевыми вставками толщиной всего 13,6 мм. Стильное решение в 2,5-дюймовом формате черного цвета имеет терабайтный объем для хранения данных, а также оснащено USB-интерфейсом третьего поколения с максимально возможной скоростью передачи данных 5 Гбит/с. Портативный HDD-диск обладает всеми качествами накопителя лэптопа – скорость вращения шпинделя на уровне 5400 rpm и 8-мегабайтный буфер обмена. При этом вес HDD Silicon Power Diamond D05 SP010TBPHDD05S3T составляет 205 грамм при ширине в 75,8 мм и длине 125 мм – идеальное сочетание, которое не тянет карман в прямом смысле этого слова.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
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Отзывы


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