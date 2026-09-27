Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend USB 3.0 2Tb TS2TSJ25A3K 2.5 черный
Внешний жесткий диск Transcend – это надежное устройство хранения данных, которое объединяет в себе высокую производительность и стильный дизайн. Его корпус выполнен из прочного пластика и имеет изысканный черный цвет, который добавит элегантности вашему рабочему месту. С объемом 2 Тб этот HDD накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения фотографий, видео, музыки и других файлов. Благодаря использованию форм-фактора 2.5 дюйма, диск компактен и легко помещается в сумке или рюкзаке, что делает его идеальным для путешествий и деловых поездок. Transcend предлагает высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, обеспечивающий быстрое и стабильное перенесение данных. Это гарантирует оптимальную производительность и возможность мгновенно сохранять или загружать большие файлы. Этот накопитель подходит для пользователей, которые ценят качество и надежность, предоставляемые известным брендом Transcend. Независимо от того, нужно ли вам работать с большими объемами данных или просто хотите сохранить свое медиа-архивы в безопасности, внешний жесткий диск Transcend станет вашим незаменимым помощником.
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