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Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)

4 Отзывы
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Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
  • Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475170
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)
3 320 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB C 3.2 gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)

Портативный SSD-накопитель Netac Z7S работает вчетверо быстрее портативного жесткого диска. Такой результат совершенно недостижим для портативных жестких дисков. Долговечная конструкция и стильный внешний вид, исключительная компактность и отсутствие хрупких движущихся деталей. Технология твердотельных накопителей предлагает надежное и высокопроизводительное хранилище с малым временем отклика для тех, кто снимает и носит с собой множество фотографий и видео большого размера.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. Сколько проработает в НА время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брак корпуса, проблемы с контролем SSD, при подключении ОС не запускается
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хоккей. Одна мечта, чтобы как можно дольше проработал.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь внешним накопителем в первые, всё понравилось спасибо, всё соответствует описанию рекомендую.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB C 3.2 gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный SSD-накопитель Netac Z7S работает вчетверо быстрее портативного жесткого диска. Такой результат совершенно недостижим для портативных жестких дисков. Долговечная конструкция и стильный внешний вид, исключительная компактность и отсутствие хрупких движущихся деталей. Технология твердотельных накопителей предлагает надежное и высокопроизводительное хранилище с малым временем отклика для тех, кто снимает и носит с собой множество фотографий и видео большого размера.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально. Сколько проработает в НА время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брак корпуса, проблемы с контролем SSD, при подключении ОС не запускается
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Андрей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хоккей. Одна мечта, чтобы как можно дольше проработал.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь внешним накопителем в первые, всё понравилось спасибо, всё соответствует описанию рекомендую.


Купить Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - по цене 3320 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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