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Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) купить с доставкой в Москве
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Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK)

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Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 1
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 2
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 3
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 4
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 5
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 6
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 7
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 8
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 9
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 10
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 11
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 12
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 13
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 14
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 15
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 16
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 17
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 18
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 19
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 20
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 21
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 22
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 23
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 24
Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 25
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
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  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 8
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  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 16
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 17
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 18
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 19
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 20
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 21
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 22
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 23
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 24
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 25
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 26
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 27
  • Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
9 680 руб.  12 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657989
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK)

Внешний жесткий диск Silicon Power представляет собой надежное и современное решение для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих производительность и компактность. Благодаря твердотельной технологии (SSD), этот накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную надежность по сравнению с традиционными жесткими дисками. С форм-фактором всего 1.8 дюйма и легким пластиковым корпусом, накопитель отличается компактностью и удобством в транспортировке, что делает его отличным выбором для активных пользователей, которым важно иметь доступ к данным в любом месте. Объем в 1 Тб позволяет хранить большое количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Элегантный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Бренд Silicon Power известен своим вниманием к качеству и инновационности, обеспечивая пользователей надежными устройствами для хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быструю передачу данных и совместимость с современными устройствами, что делает этот накопитель универсальным решением для хранения и резервного копирования информации. Внешний жесткий диск Silicon Power — это сочетание производительности, компактности и стиля, подходящее для самых требовательных пользователей.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Silicon Power 1.0Tb PC60 (SP010TBPSDPC60CK)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Silicon Power представляет собой надежное и современное решение для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, ценящих производительность и компактность. Благодаря твердотельной технологии (SSD), этот накопитель обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную надежность по сравнению с традиционными жесткими дисками. С форм-фактором всего 1.8 дюйма и легким пластиковым корпусом, накопитель отличается компактностью и удобством в транспортировке, что делает его отличным выбором для активных пользователей, которым важно иметь доступ к данным в любом месте. Объем в 1 Тб позволяет хранить большое количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Элегантный черный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Бренд Silicon Power известен своим вниманием к качеству и инновационности, обеспечивая пользователей надежными устройствами для хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быструю передачу данных и совместимость с современными устройствами, что делает этот накопитель универсальным решением для хранения и резервного копирования информации. Внешний жесткий диск Silicon Power — это сочетание производительности, компактности и стиля, подходящее для самых требовательных пользователей.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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