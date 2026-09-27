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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 154052
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель,инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х3
Вес, г.
310

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)

HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель,инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
HD710 Pro вносит свое слово в срок службы внешних жестких дисков. Производитель протестировал его в соответствии с стандартами пыле- и влагоустройчивости IP68, а также убедился в том, что он пройдет испытание на прочность благодаря своей трехслойной защитной конструкции. Имея объем в 2 Тб, это хранилище станет вашим помощником в безопасном хранении данных в любом вашем увлечении, будь то дайвинг, пеший туризм, езда на велосипеде или просто быстрая прогулка.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)

Видеообзор Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 2Tb Black (AHD710P-2TU31-CBK)


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
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