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Внешний накопитель Synology HAS5300-12T купить с доставкой в Москве
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Внешний накопитель Synology HAS5300-12T

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Внешний накопитель Synology HAS5300-12T - фото 1
Внешний накопитель Synology HAS5300-12T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
  • Внешний накопитель Synology HAS5300-12T - фото 1
  • Внешний накопитель Synology HAS5300-12T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718999
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Характеристики

Бренд
Synology
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
900

Описание товара Внешний накопитель Synology HAS5300-12T

Внешний жесткий диск Synology — это вместительное решение для хранения данных с внушительным объемом 12 Тб. Серебристый корпус лаконично впишется в любой современный интерьер. Форм-фактор 3.5 дюйма делает накопитель идеальным для настольного использования, сочетая большую ёмкость и устойчивость. Вес 0,72 кг позволяет легко перемещать устройство при необходимости, не жертвуя надежностью и удобством. Synology предлагает простор для ваших файлов, резервных копий и коллекций.



Теги товара: 3.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний накопитель Synology HAS5300-12T




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Характеристики
Бренд
Synology
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Synology — это вместительное решение для хранения данных с внушительным объемом 12 Тб. Серебристый корпус лаконично впишется в любой современный интерьер. Форм-фактор 3.5 дюйма делает накопитель идеальным для настольного использования, сочетая большую ёмкость и устойчивость. Вес 0,72 кг позволяет легко перемещать устройство при необходимости, не жертвуя надежностью и удобством. Synology предлагает простор для ваших файлов, резервных копий и коллекций.


Теги товара: 3.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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