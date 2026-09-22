Внешний накопитель Synology HAS5300-12T
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718999
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
900
Описание товара Внешний накопитель Synology HAS5300-12T
Внешний жесткий диск Synology — это вместительное решение для хранения данных с внушительным объемом 12 Тб. Серебристый корпус лаконично впишется в любой современный интерьер. Форм-фактор 3.5 дюйма делает накопитель идеальным для настольного использования, сочетая большую ёмкость и устойчивость. Вес 0,72 кг позволяет легко перемещать устройство при необходимости, не жертвуя надежностью и удобством. Synology предлагает простор для ваших файлов, резервных копий и коллекций.
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Теги товара: 3.5 дюйма
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Внешний жесткий диск Synology — это вместительное решение для хранения данных с внушительным объемом 12 Тб. Серебристый корпус лаконично впишется в любой современный интерьер. Форм-фактор 3.5 дюйма делает накопитель идеальным для настольного использования, сочетая большую ёмкость и устойчивость. Вес 0,72 кг позволяет легко перемещать устройство при необходимости, не жертвуя надежностью и удобством. Synology предлагает простор для ваших файлов, резервных копий и коллекций.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Теги товара: 3.5 дюйма
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Теги товара: 3.5 дюйма
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