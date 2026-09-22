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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black

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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 8
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 9
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 10
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 11
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
24 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 8
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 9
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 10
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 11
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717914
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
24 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, адаптер питания, инструкция
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, г.
500

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black

**Seagate Expansion Black STKP24000400** — это внешний жёсткий диск ёмкостью 24 ТБ. Он предназначен для хранения данных и резервного копирования информации. Основные характеристики: * **Ёмкость**: 24 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных. * **Интерфейс**: USB 3.2 Gen1, обеспечивающий быструю передачу данных между компьютером и жёстким диском. * **Форм-фактор**: внешний жёсткий диск. * **Цвет**: чёрный. Внешний жёсткий диск Seagate Expansion Black STKP24000400 может быть полезен для пользователей, которым необходимо хранить большие объёмы данных, таких как фотографы, видеооператоры, дизайнеры и другие профессионалы, работающие с большими файлами. Также он может использоваться для резервного копирования важных данных или для переноса файлов между компьютерами. Обратите внимание, что фактическая ёмкость диска может отличаться от заявленной производителем. Это связано с тем, что производители жёстких дисков используют десятичные приставки при указании ёмкости, а операционные системы — двоичные. Поэтому при покупке жёсткого диска следует учитывать этот факт и выбирать диск с запасом по ёмкости.



Теги товара: hdd, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 24TB (STKP24000400) Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
24 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, адаптер питания, инструкция
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
**Seagate Expansion Black STKP24000400** — это внешний жёсткий диск ёмкостью 24 ТБ. Он предназначен для хранения данных и резервного копирования информации. Основные характеристики: * **Ёмкость**: 24 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных. * **Интерфейс**: USB 3.2 Gen1, обеспечивающий быструю передачу данных между компьютером и жёстким диском. * **Форм-фактор**: внешний жёсткий диск. * **Цвет**: чёрный. Внешний жёсткий диск Seagate Expansion Black STKP24000400 может быть полезен для пользователей, которым необходимо хранить большие объёмы данных, таких как фотографы, видеооператоры, дизайнеры и другие профессионалы, работающие с большими файлами. Также он может использоваться для резервного копирования важных данных или для переноса файлов между компьютерами. Обратите внимание, что фактическая ёмкость диска может отличаться от заявленной производителем. Это связано с тем, что производители жёстких дисков используют десятичные приставки при указании ёмкости, а операционные системы — двоичные. Поэтому при покупке жёсткого диска следует учитывать этот факт и выбирать диск с запасом по ёмкости.


Теги товара: hdd, Черные
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Отзывы


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