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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black

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Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 8
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 9
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 10
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 11
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 12
Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 8
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 9
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 10
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 11
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 12
  • Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717915
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО (Rescue Data Recovery Services), кабель USB (0.45 м), документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х9
Вес, г.
500

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black

Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 20 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate Expansion Desktop 20TB (STKP20000400) Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
20 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО (Rescue Data Recovery Services), кабель USB (0.45 м), документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Seagate Expansion ? вместительное хранилище, которое служит дополнением к ПК. Накопитель соответствует формату 3.5" и позволяет хранить на платформе объемом 20 ТБ целые коллекции видео, фото, создавать архивы с документацией, освобождая память компьютера. Для копирования достаточно перетащить файлы на диск. Выполнен накопитель в пластиковом компактном корпусе и может быть установлен вертикально для экономии места на рабочем столе.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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