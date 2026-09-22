Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKZ4000402** — это устройство для хранения данных с объёмом памяти 4 ТБ. Оно имеет форм-фактор 2,5 дюйма и подключается к компьютеру или другому устройству через интерфейс USB 3.2 Gen1 Type-A. Жёсткий диск выполнен в прочном корпусе и оснащён кнопкой быстрого доступа One Touch Backup для автоматического резервного копирования данных. Это обеспечивает удобство и безопасность хранения информации. Устройство совместимо с операционными системами Windows и macOS и может использоваться для резервного копирования файлов, переноса данных между компьютерами или расширения объёма памяти основного жёсткого диска. Обратите внимание, что характеристики и комплектация товара могут незначительно отличаться от указанных выше. Перед покупкой рекомендуется проверить актуальную информацию на сайте производителя или продавца.
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