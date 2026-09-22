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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 купить с доставкой в Москве
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402

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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 5
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 6
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 7
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 8
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 9
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 5
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 6
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 7
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 8
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 9
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718479
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
4 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
Жесткий диск, документация, кабель USB MicroB-TypeA 46см
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х12
Вес, кг.
1.49

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402

**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKZ4000402** — это устройство для хранения данных с объёмом памяти 4 ТБ. Оно имеет форм-фактор 2,5 дюйма и подключается к компьютеру или другому устройству через интерфейс USB 3.2 Gen1 Type-A. Жёсткий диск выполнен в прочном корпусе и оснащён кнопкой быстрого доступа One Touch Backup для автоматического резервного копирования данных. Это обеспечивает удобство и безопасность хранения информации. Устройство совместимо с операционными системами Windows и macOS и может использоваться для резервного копирования файлов, переноса данных между компьютерами или расширения объёма памяти основного жёсткого диска. Обратите внимание, что характеристики и комплектация товара могут незначительно отличаться от указанных выше. Перед покупкой рекомендуется проверить актуальную информацию на сайте производителя или продавца.



Теги товара: 4 тб, hdd

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 4TB Blue STKZ4000402




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Объем
4 Тб
Цвет
голубой
Комлектация
Жесткий диск, документация, кабель USB MicroB-TypeA 46см
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch Blue STKZ4000402** — это устройство для хранения данных с объёмом памяти 4 ТБ. Оно имеет форм-фактор 2,5 дюйма и подключается к компьютеру или другому устройству через интерфейс USB 3.2 Gen1 Type-A. Жёсткий диск выполнен в прочном корпусе и оснащён кнопкой быстрого доступа One Touch Backup для автоматического резервного копирования данных. Это обеспечивает удобство и безопасность хранения информации. Устройство совместимо с операционными системами Windows и macOS и может использоваться для резервного копирования файлов, переноса данных между компьютерами или расширения объёма памяти основного жёсткого диска. Обратите внимание, что характеристики и комплектация товара могут незначительно отличаться от указанных выше. Перед покупкой рекомендуется проверить актуальную информацию на сайте производителя или продавца.


Теги товара: 4 тб, hdd
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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