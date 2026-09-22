Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 2TB Grey STKY2000401
**Внешний жёсткий диск Seagate One Touch 2.5' 2TB STKY2000401** Внешний жёсткий диск от компании Seagate — это надёжное и удобное решение для хранения данных. Он оснащён USB 3.2 Gen1 Type-A портом, который обеспечивает быструю передачу информации. Основные характеристики: * Объём памяти: 2 ТБ. * Форм-фактор: 2,5 дюйма. * Цвет: серый. * Модель: One Touch (STKY2000401). Жёсткий диск имеет компактный размер и лёгкий вес, что делает его удобным для переноски. Он совместим с различными устройствами, поддерживающими USB-подключение. Если вам нужно дополнительное место для хранения файлов, фотографий, видео или других данных, то внешний жёсткий диск Seagate One Touch — отличный выбор.
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