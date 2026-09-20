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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496543
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Описание товара Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E)
Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 248 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько устройств.
Toshiba Enterprise Capacity MG Series - это решение корпоративного класса для установки в самые разные устройства. Благодаря передовым технологиям магнитной записи данных и первоклассным компонентам в основе конструкции данная модель отличается высокой надежностью и производительностью. Скорость вращения шпинделя достигает 7200 об/мин, что вкупе с буфером памяти на 256 МБ/с и разъемом SATA III, который используется для подключения, обеспечивает передачу данных на скорости до 248 МБ/с с минимальной временной задержкой. Отличительной особенностью модели также является поддержка технологии постоянного кэширования записи Toshiba Persistent Write Cache, которая позволяет повысить производительность и обеспечить целостность информации в случае неожиданного отключения питания. Жесткий диск Toshiba Enterprise Capacity MG Series соответствует формату 3.5” и выполнен в прочном металлическом корпусе, благодаря которому обеспечивается надежная защита от разного рода внешних воздействий и вибраций. Помимо этого накопитель отличается низким уровнем шума, что позволяет комфортно использовать сразу несколько устройств.
Внешний накопитель HDD Toshiba 7200RPM 8TB (MG08ADA800E) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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